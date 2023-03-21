شركة ديزني تفصل 4000 موظف بحلول أبريل

أمر الرئيس التنفيذي لشركة "ديزني"، بوب إيجر، المديرين التنفيذيين، بتجميع قائمة تضم ما يقرب من 4000 عامل لفصلهم من العمل، حيث تعمل شركة الترفيه العملاقة المتعثرة على خفض التكاليف.

وأفاد موقع "إنسايدر" الأمريكي، نقلا عن مصدر مطلع على خطط الشركة، بأنه تم إخبار المديرين بتقديم قوائمهم في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، على أن يتم فصل الموظفين المستهدفين في أبريل.

وفي فبراير الماضي، أعلن إيجر أن ديزني ستخفض 7000 وظيفة كجزء من مبادرة لخفض التكاليف بقيمة 5.5 مليار دولار، بحسب صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

ومن بين 7000 وظيفة من المقرر إلغاؤها، سيتم إلغاء 4000 تقريبا من عدد موظفي ديزني الحالي على مستوى الشركة، بينما سيكون الباقي للوظائف المفتوحة التي لن يتم شغلها بعد الآن. فيما لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت عمليات التسريح ستحدث دفعة واحدة أم في عدة جولات أصغر.

وواجهت الشركة المحاصرة ضغوطا من المستثمرين لدعم ميزانيتها العمومية بعد أداء الأسهم السيئ العام الماضي، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.