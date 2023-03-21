احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية في لبنان وارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة، قطع محتجون عددا من الطرقات، فيما أقفلت محطات الوقود ودعت نقابة الصيادلة إلى الإقفال الفوري.

وقطع المحتجون طريق السويقة الجسرين في طرابلس (شمالي البلاد) بحاويات النفايات والحجارة، ورددوا هتافات تطالب برحيل السلطة وإيجاد حلول سريعة قبل فوات الأوان.

كما قطع محتجون الطريق عند ثكنة بنوا بركات في صور خط الناقورة (جنوبي البلاد) قبل المستشفى بالإطارات احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية المتردية وارتفاع سعر صرف الدولار، وفق شبكة "روسيا اليوم".

أما في منطقة البقاع فقد تم قطع طريق سعدنايل، كما أقفل أصحاب الفانات طريق بعلبك الدولي، وطريق تعلبايا- شتورا.

في السياق، دعا مجلس نقابة صيادلة لبنان، الصيدليات إلى الإغلاق الفوري، إلى أن يعاد تسلم الأدوية إلى الصيدلية بالصيغة والآلية التي يتفق عليها المعنون.

وأرجع مجلس النقابة، الخطوة لما سماها "الانهيار الحاصل دون أي مبالاة لدى المسؤولين، وبعد توقف الشركات والمستودعات عن تسليم الأدوية للصيدلية بشكل شبه كلي منذ أكثر من أسبوعين، وبعد إفراغ الصيدليات من الأدوية".

بدورها، أعلنت رابطة أصحاب محطات المحروقات "اعتماد التسعير صفيحة البنزين بالدولار، وقالت إنها ستعمل على ذلك حتى تواصل العمل من دون خسائر، وفي ظل تداعيات انهيار الليرة اللبنانية وتأثيرها على مسألة التسعير وعدم قدرة وزارة الطاقة على اللحاق في احتساب الأسعار.

من جهتها، دعت جمعية المودعين اللبنانيين إلى الاعتصام يوم غد الأربعاء الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي في ساحة رياض الصلح.

يذكر أن سعر صرف الدولار في السوق السوداء (الموازية) سجل ولأول مرة 143 ألف ليرة للدولار الواحد، في انهيار غير مسبوق.