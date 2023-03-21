

تسعى الجهات التنفيذية بمحافظة جنوب سيناء باستغلال كافة المقومات التي تزخر بها للنهوض بالقطاع الزراعي، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية، وتصدير الفائض منها إلى الخارج خاصة أن معظم المنتجات الزراعية بالمحافظة عضوية؛ ما يسهم في تحقيق عائد اقتصادي كبير للدولة.

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن المحافظة يتوفر بها كافة المقومات التي للنهوض بالقطاع الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض عنها، لكونها تمتلك تربة بكر صالحة لزراعة كافة المحاصيل الزراعية، وعدد كبير من الأيار، إضافة إلى البحيرات والسدود التي جرى إنشاؤها للحماية من أخطار السيول وتخزين المياه بها لاستغلالها في أغراض الزراعة.

وأكد المحافظ في تصريح اليوم، أن المحافظة تسعى للنهوض بالقطاع الزراعي من خلال العمل على محورين، المحور الأول هو تجهيز التربة والتأكد من صلاحيتها للزراعة، وإجراء تجارب استحداث محاصيل جديدة تلائم طبيعة تلك الأراضي وزيادة إنتاجية الفدان، والمحور الثاني هو تدريب الفنيين على طرق صيانة وتشغيل محطات مياه التحلية، لذا جاري إنشاء معمل مرجعي لتحليل التربة والمياه بمحطة بحوث الصحراء بمدينة رأس سدر، ليتولى العمل على المحورين.

وأشار إلى أنه جرى البدء في إنشاء المعمل بهدف تحديد المناطق التي تصلح للزراعة، منعًا لإهدار الطاقات، وحفاظًا على المال العام، بدلًا من إنفاقه في زراعة مناطق غير صالحة للزراعة، موضحًا أن المعمل سيجري تجهيزه بأحدث الأجهزة والوسائل التقنية الخاصة بإجراء التحاليل للتربة والمياه، وتجارب استحداث محاصيل جديدة، وإتاحة الفرصة للتدريب الكوادر الفنية، بتكلفة تتخطى 7 مليون جنيه.

ومن جانبه قال الدكتور إيهاب زغلول، رئيس محطة بحوث الصحراء برأس سدر، إنه لأول مرة يجري إنشاء مركز التميز المصري لأبحاث تحلية المياه بمحافظة جنوب سيناء، بهدف بإجراء تحليل للتربة والمياه والمواد النباتية والأسمدة، وإجراء البحوث والدراسات وتقديم الاستشارات، والتدريب والإرشاد والخدمات المرتبطة بمجالات الانتاج الزراعي.

وأوضح أن الغرض من إنشاء المعمل هو تقديم المشورة للمزارعين، والشركات، والهيئات العامة في القطاع الزراعي، خاصة فيما تعلق باستصلاح وتحسين الأراضي، وصيانة التربة وخصوبتها، مما يسهم في تنفيذ المشروعات البحثية التي تجريها الأقسام العلمية بمركز بحوث الصحراء، والكليات الجامعة والباحثين بالجامعات ومعاهد البحوث في مجالات التنمية الزراعية، إضافة إلى تقديم الخدمات التعليمية والتدريبية والإرشادية لطلاب الكلية والفنيين والعاملين في مجال الانتاج الزراعي والمحافظة على البيئة.