محافظ الغربية يعقد اجتماعا لتفعيل بروتوكول الري للاستفادة من الأراضي غير المستغلة

عقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أولى اجتماعاته لتفعيل بروتوكول التعاون الذي وقعته المحافظة مع وزارة الري؛ لتعظيم الاستفادة من قطع الأراضي غير المستغلة والتابعة لوزارة الري داخل نطاق المحافظة، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، ونجوى العشيري السكرتير العام، ومديري إدارات الشئون المالية والتخطيط بالديوان.

ووجه محافظ الغربية بسرعة التواصل مع وزارة الري؛ لتشكيل اللجنة الفنية المشتركة لإعداد الاشتراطات العامة والخاصة والتي سيتم طرح قطع الأراضي على أساسها، إلى جانب تشكيل اللجنة القانونية المالية؛ لتذليل العقبات والمعوقات وتيسير الإجراءات حتى يتسنى تفعيل بنود الاتفاق.

وأشار رحمي إلى أن المحافظة حريصة على الاستفادة من قطع الأراضي غير المستغلة، وفقا لاستراتيجية التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة وتسعى لتطبيقها، وتماشيا مع التوجهات العامة لتعظيم الاستفادة من الأصول ذات النفع العام؛ لتحقيق أفضل عوائد ممكنة تعود بالنفع على المواطنين، وتعظم موارد ومدخلات الدولة بعوائد استثمار أموالها.