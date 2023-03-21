شركة كورية جنوبية تنجح في تجربة إطلاق أول صاروخ فضائي مدني الصنع

قالت شركة "إينوسبيس"، وهي شركة فضائية كورية جنوبية، اليوم الثلاثاء، إن مركبة الإطلاق التجريبية دون المدارية "هانبيت-تي إل في"، قامت برحلة ناجحة، مما يمثل إطلاق أول صاروخ فضائي مدني الصنع في البلاد.

وتم إطلاق الصاروخ الهجين أحادي المرحلة الذي يبلغ وزنه 4ر8 طن من مركز الكانتارا الفضائي في شمال البرازيل في الساعة 0252 مساء الأحد (بالتوقيت المحلي)، وفقا لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء عن الشركة.

وحلق الصاروخ لمدة 4 دقائق و 33 ثانية قبل أن يسقط في المياه البرازيلية.

وحاولت إينوسبيس إطلاق الصاروخ منذ ديسمبر من العام الماضي، لكنها أجلته عدة مرات بسبب أحوال الطقس وأخطاء فنية.

يشار إلى أن هذا الصاروخ هو أول مركبة إطلاق للأقمار الاصطناعية الصغيرة المدنية في كوريا الجنوبية.