موسكو: واشنطن ولندن وباريس وبرلين لا يمكنها لعب دور الوسيط المحايد في عملية السلام بأوكرانيا

علقت وزارة الخارجية الروسية على دعوة الرئيس السابق لمؤتمر ميونخ للأمن، وولفجانج إيشينجر، إلى إنشاء مجموعة اتصال حول أوكرانيا لإطلاق عملية السلام تضم واشنطن ولندن وباريس وبرلين، بأن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا لا يمكنها لعب دور الوسيط المحايد في عملية السلام في أوكرانيا لأنها مشاركة في الصراع ضد روسيا.

ونقلت وكالة أنباء "نوفوستي" اليوم الثلاثاء عن مصدر بالخارجية الروسية، قوله: "رسميا، لا نعرف شيئا عن هذه المبادرة"، مضيفا: "أن فكرة إيشينجر تثير تساؤلات مشروعة، منها أن جميع الدول الأربع المذكورة هي نفسها مشاركة في الصراع ضد روسيا، والذي لا يزال مستمرا على أراضي أوكرانيا".

وأشار إلى أن هذه الدول تزود القوات الأوكرانية بالسلاح والمعلومات الاستخبارية لتحديد الأهداف وتشرف على تدريب القوات الأوكرانية وترسل أيضا المرتزقة إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة.

وتابع: "هذه الدول فرضت عقوبات غير قانونية على روسيا وجمدت أصولها الخارجية وتطالب بإنشاء محكمة لمعاقبة القيادة الروسية وتبتز أصدقاءنا وتمنعهم من التعاون معنا"، مشيرا إلى أن هذه الدول أيضا تدعم مبادرات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي للسلام الزائفة، والتي لا علاقة لها بالواقع.