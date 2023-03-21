بلومبرج: الولايات المتحدة تفكر في توسيع تغطية تأمين جميع الودائع المصرفية

يدرس المسئولون الأمريكيون السبل التي يمكنهم من خلالها توسيع تغطية مؤسسة التأمين على الودائع الفيدرالية مؤقتًا لتشمل جميع الودائع.

ووفقا لوكالة "بلومبرج"، فإن هذه الخطوة يسعى إليها ائتلاف من البنوك بحجة أنها ضرورية لتجنب أزمة مالية محتملة.

ونقلت الوكالة عن "أشخاص على دراية بالمحادثات" أن موظفي وزارة الخزانة يقومون بمراجعة ما إذا كان لدى المنظمين الفيدراليين سلطة طوارئ كافية للتأمين مؤقتًا على الودائع التي تزيد عن الحد الأقصى الحالي البالغ 250 ألف دولار على معظم الحسابات دون موافقة رسمية من الكونغرس المنقسم بشدة.

وقال الأشخاص الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم في وصف المحادثات السرية، إن السلطات لا تنظر إلى مثل هذه الخطوة على أنها ضرورية، خاصة بعد أن اتخذ المنظمون خطوات هذا الشهر لمساعدة البنوك على مواكبة أي مطالب بالسحب، ومع ذلك، فإنهم يطورون استراتيجية بدافع العناية الواجبة في حالة تفاقم الوضع.

وصرح المتحدث باسم البيت الأبيض مايكل كيكوكاوا: "سنستخدم الأدوات المتوفرة لدينا لدعم البنوك المجتمعية"، دون أن يتناول بشكل مباشر ما إذا كان الإجراء قيد الدراسة أم لا.

وقال: "منذ أن اتخذت إدارتنا والجهات التنظيمية إجراءات حاسمة في نهاية الأسبوع الماضي، شهدنا استقرار الودائع في البنوك الإقليمية في جميع أنحاء البلاد، وفي بعض الحالات، انعكست التدفقات الخارجة بشكل متواضع".

ومع ذلك، تظهر المداولات التي جرت وراء الكواليس أن هناك مخاوف في أروقة السلطة في واشنطن حيث تدعو البنوك متوسطة الحجم إلى تدخل حكومي أوسع بعد انهيار ثلاثة مقرضين هذا الشهر عندما سحب المودعون غير المؤمن عليهم أموالهم.

وبينما تسعى شركة رابعة جاهدة لتجنب مصير مماثل، تراجعت أسهم ذلك البنك، First Republic Bank، بنسبة 90٪ منذ بداية الشهر حيث حاول قادة الصناعة إيجاد طريقة لتعزيز الموارد المالية للشركة، وفق الوكالة.

من جهتها، قالت وزيرة الخزانة جانيت يلين، إن الولايات المتحدة مستعدة لتكرار الإجراءات التي اتخذتها مؤخرًا لحماية المودعين في البنوك إذا تم تهديد المقرضين الصغار، على الرغم من أنها لم تتناول إمكانية التوسع المؤقت في تأمين الودائع.

وأضافت: "كان تدخلنا ضروريًا لحماية النظام المصرفي الأمريكي الأوسع، ويمكن أن يكون هناك ما يبرر إجراءات مماثلة إذا عانت المؤسسات الصغيرة من تدفقات الودائع التي تشكل خطر العدوى"، وفقًا لمقتطفات من الملاحظات التي من المقرر أن تدلي بها في مؤتمر الصناعة المصرفية في واشنطن في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.

وحث تحالف البنوك الأمريكية متوسطة الحجم، والذي يضم بنوكًا لديها أصول تصل إلى 100 مليار دولار، المنظمين على رفع الحد الأقصى الحالي للتأمين على الودائع، وفقًا لرسالة بتاريخ 17 مارس.

وأعربت المنظمة عن قلقها من أنه في حالة فشل مقرض إقليمي آخر، فإن المزيد من المودعين سوف ينقلون أموالهم إلى أكبر البنوك في البلاد، بغض النظر عن الصحة الأساسية لمنافسيهم الأصغر.

في حين أن بعض المشرعين، بما في ذلك الجمهوريون، قالوا إنهم يزنون التغييرات في سقف التأمين FDICالحالي البالغ 250 ألف دولار، فقد عارض عدد من المحافظين في مجلس النواب ضمانًا بنسبة 100 ٪.

يشار إلى أنه في 10 مارس، أغلق المنظمون في كاليفورنيا بنك وادي السيليكون (SVB)، الذي أصبح أكبر بنك أمريكي ينهار منذ الأزمة المالية لعام 2008. تم تحويل جميع الودائع المؤمن عليها من SVB إلى هيكل منفصل ، بنك تأمين الودائع الوطني في سانتا كلارا.

بالإضافة إلى ذلك، أغلقت السلطات بنك Signature في نيويورك بسبب المخاطر النظامية. كان هذا ثالث أكبر فشل مصرفي في تاريخ الولايات المتحدة.