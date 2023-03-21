قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن القيادة السياسية مهتمة بزيادة المساحة المنزرعة، لافتًا إلى إقامة مشروعات عملاقة يتابعها الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لتحقيق هذا الهدف.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن «قطاع التنمية الزراعية يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية؛ لما له من أهمية اقتصادية واجتماعية وبيئية، وأثره في تحقيق الأمن الغذائي للمواطن المصري، والذي توليه الدولة اهتمامًا كبيرًا في الفترة الأخيرة».

وذكر أن مشروع «مستقبل مصر» أحد مكونات مشروع «الدلتا الجديدة»، قائلًا إن الرئيس السيسي، وجه خلال اجتماع اليوم، بإنهاء كل المتعلق بالبنية التحتية والتجهيزات الأخرى، والعمل بشكل أسرع لتنفيذ المعدلات المطلوبة والخطط المستهدفة.

وتوقع متحدث الزراعة، إضافة المزيد من المساحات لـ«مستقبل مصر» مع تطوير باقي المناطق في المستقبل، مشيرًا إلى أن «المشروع أصبح عبقريا بالمكونات التي يضمها والاستثمارات التي ضختها الدولة المصرية».

ولفت إلى أن شبكة الطرق الموجودة أحيت المكان، موضحًا أن «محور الضبعة ربط المنطقة بالأسواق الرئيسية في القاهرة، والموانئ الرئيسية في الساحل الشمالي والسخنة».

وأكمل: «كلها منابر تسمح بتبادل السلع من تلك المنطقة، كما أنها ملامسة للدلتا القديمة الأمر الذي يساهم في اجتذاب العمالة، وأن تكون قيمة مضافة للمنطقة والدولة المصرية».

وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً لمتابعة مشروع «مستقبل مصر» للإنتاج الزراعي، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والعقيد طيار بهاء الدين الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على تطورات المراحل الحالية والمستقبلية لمشروع «مستقبل مصر»، الذي يقع ضمن نطاق المشروع القومي «الدلتا الجديدة» بما في ذلك معدلات سير العمل في البنية الأساسية للمشروع، التي تشمل الطرق والمحاور، وآبار المياه، ومحطات المعالجة، وشبكة تغذية الكهرباء، فضلاً عن منظومتي التصنيع والتسويق الزراعي.