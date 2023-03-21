أحمد موسى يشكر وزير الداخلية: الشرطة تساند وتقف مع كل الأندية المصرية

توجه الإعلامي أحمد موسى، بالشكر إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، لموافقته على رغبة النادي الأهلي في حضور أكبر عدد مسموح به من الجماهير «٥٠ ألف مشجع»، لمؤازرة الفريق في مباراته المهمة أمام الهلال السوداني بدوري أبطال إفريقيا.

وقال خلال تقديمه لبرنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء: «شكرًا جزيلًا لوزير الداخلية على كل حاجة، ودائمًا الشرطة المصرية تقف مع الأندية المصرية».

وأضاف: «دائمًا تجد الشرطة وكل رجالها ووزير الداخلية يساندون الأندية المصرية، الشرطة لا تشجع هذا الفريق أو ذاك، وإنما تقف مع كل الأندية».

والسبت الماضي، ناشد الإعلامي أحمد موسى، اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، السماح بدخول 50 ألف متفرج لمباراة الأهلي والهلال السوداني ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا، على ستاد القاهرة الدولي.

وقال خلال تقديمه لبرنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، إن «الجمهور روح كرة القدم»، لافتًا إلى أن الأهلي بحاجة للفوز في مباراته أمام الهلال السوداني، ليضمن الصعود للأدوار الإقصائية.

وذكر أن فريق الهلال تعادل مع صن داونز الجنوب إفريقي؛ لأنه أضاع الكثير من الفرص في شوط المباراة الأول، مضيفًا: «محتاجين 40 ألفًا أو 50 ألفًا يشجعوا الأهلي الجمعة، لحد ما ربنا يكرمه».

ووجه مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، الشكر والتحية إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والقيادات الأمنية على مساندتهم لفريق الأهلي في مهمته الوطنية، وموافقتهم على رغبة النادي في حضور أكبر عدد مسموح به من الجماهير «٥٠ ألف مشجع»، لمؤازرة فريق الأهلي في مباراته المهمة أمام الهلال السوداني بدوري أبطال إفريقيا والمحدد لها أول أبريل باستاد القاهرة.

ويؤكد مجلس إدارة الأهلي على اعتزازه وتقديره الكامل للجهد الكبير الذي يبذله رجال الأمن في كل المواقف، وما يتحملونه من مسئوليات لدعم المؤسسات الرياضية، خاصة عند تمثيلها للبلاد في المحافل القارية.