بوتين يطمئن الصين أن إمداداتها الخاصة بالطاقة من روسيا آمنة

طمأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نظيره الصيني شي جين بينج، اليوم الثلاثاء، أن إمدادات النفط والغاز من روسيا آمنة على المدى الطويل، مؤكدا أنه يتم العمل على إنشاء خط أنابيب جديد بين الدولتين.



يأتي ذلك عقب أن أوقفت روسيا إمداداتها من النفط والغاز عن معظم سوق الطاقة الأوروبي بعد العملية العسكرية ضد أوكرانيا في فبراير من العام الماضي، وبعد ذلك ركزت روسيا على التجارة مع آسيا.



وذكر بوتين عقب مفاوضات مع شي والوفد المرافق له، أنه بحلول 2030 من المتوقع أن ترتفع إمدادات الغاز للصين إلى حوالي 100 مليار متر مكعب سنويا.



وبالإضافة إلى ذلك سيتم إرسال 100 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال، فضلا عن الفحم ومصادر الطاقة الأخرى. وستتلقى الصين الطاقة بسعر مخفض.



وبحسب بوتين، وصل حجم التبادل التجاري بين الصين وروسيا إلى مستوى قياسي العام الماضي بلغ حوالي 190 مليار دولار. ومن المتوقع أن يتجاوز 200 مليار دولار العام الجاري.



وشدد بوتين على أن التجارة تتزايد برغم الضغوط بسبب العقوبات الغربية ضد روسيا.



وأضاف أن جميع التجهيزات في موضع التنفيذ من أجل إنشاء خط غاز جديد بين روسيا والصين عبر منغوليا. وسيتدفق في المستقبل، 50 مليار متر مكعب من الغاز عبره.



وأوضح بوتين أن روسيا مستعدة لإمداد الصين بالمنتجات الزراعية.



وأشار الرئيس الروسي إلى أنه سيتم التوسع في المدفوعات باليوان الصيني والروبل الروسي. وتتزايد رغبة دول في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية في القيام بذلك. وتضغط روسيا من أجل تبني هذه الاستراتيجية لإضعاف الدولار الأمريكي كعملة دولية.