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عراقي يسلم 21 قطعة أثرية في كركوك

بغداد (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 21 مارس 2023 - 9:39 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 21 مارس 2023 - 9:39 ص
أعلنت الهيئة العامة للآثار والتراث العراقية، اليوم الثلاثاء، أن مفتشية آثار وتراث كركوك تسلمت 21 قطعة أثرية من قبل مديرية أمن كركوك وجرة صغيرة من قبل أحد المواطنين.

وقالت تارا شكري، مفتش آثار وتراث كركوك، في منشور عبر حسابها بموقع "فيسبوك" اليوم، إن القطع الأثرية التي تم تسلمها هي عبارة عن جرار وآوانٍ واختام وقطع مختلفة أخرى تعود إلى عصور تاريخية مختلفة.

ويواصل العراق، بالتعاون مع بعض الدول ومنظمات الأمم المتحدة ومنظمات دولية متخصصة، ملاحقة الآثار العراقية المسروقة خاصة بعد الغزو الأمريكي للعراق في عام 2003 والتي تعود لحقب تاريخية قديمة، حيث نجح في استعادة نحو 20 الف قطعة أثرية مسروقة.

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