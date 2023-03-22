حملة تروجية لخدمات البريد المصري لطلبة جامعة العريش

نظمت منطقة بريد شمال سيناء الحملة الترويجية بجامعة العريش على مدار 3 أيام، حيث تم لقاء الطلبة للتعريف بخدمات البريد المصري، وما يقدمه من خدمه مميزة للمواطنين.

وتهدف الحملة إلى تفعيل توجيهات الدولة لتحول الرقمي والشمول المالي، وذلك من خلال "فيزا يلا" وباقي الفيزات الأخرى.

كما تهدف الحملة الترويجية لخدمات البريد المصري المتنوعة، والتي منها خدمة "وصلها" وهي أحدث خدمات البريد المصري، والتي تهدف إلى خدمة العملاء ومساعدتهم في نقل وشحن منتاجاتهم واستلامها من محل العميل، وتوصيلها إلى المستلم محل إقامته مع توفير التغليف مجانا.

فيما تقدم الخدمة بأسعار تنافسية، بالإضافة إلى خدمات المرور والأحوال المدنية، وفتح جميع أنواع الحسابات "توفير، جاري فضي، جاري ذهبي".

ويقدم البريد المصري بمنطقة شمال سيناء خدمات الشهر العقاري، حيث تقدم داخل مكاتب البريد من بيع جميع النماذج والطوابع والذمة المالية، وبيع كرسات الإسكان وقبول إيداع المقدم والأقساط، فضلًا عن صرف جميع أنواع المعاشات، وإتاحة الصرف والإيداع من خلال ماكينات الصراف الآلي، والتي تصل بشمال سيناء إلى 8 ماكينات، وصرف كوبونات الذكاة لصالح مشيخة الأزهر، وقبول التبرعات لعدد كبير من المؤسسات الخيرية الرسمية.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس الإدارة، وعبده علوان نائب رئيس مجلس الإدارة.