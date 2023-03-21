وكيله: الحياة توقفت في غانا أثناء جنازة أتسو

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تحدث نانا سيشري، وكيل كريستيان أتسو لاعب نيوكاسل السابق وهاتاي سبور التركي، الذي لقى مصرعه إثر الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا بشهر فبراير الماضي.

وقال سيشري في تصريحات تليفزيونية: «أريد توجيه الشكر للجميع على هذا الحب، الذي يكنه الجميع لـ كريستيان أتسو، الكل كان يشعر بحزن كبير بسبب هذه الحادثة المأساوية».

وأضاف: «رئيس جمهورية غانا حضر مراسم الجنازة، ونجوم غانا ورئيس الوزراء ووزير الشباب والرياضة كانوا على رأس الحضور في الجنازة».

وأتم: «عائلة أتسو أيضًا كانت موجودة، مما يدل على قيمة اللاعب، الحياة توقفت في غانا تقريبا بسبب جنازته»