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وكيله: الحياة توقفت في غانا أثناء جنازة أتسو

محمد عاطف
نشر في: الثلاثاء 21 مارس 2023 - 2:13 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 21 مارس 2023 - 2:14 ص

تحدث نانا سيشري، وكيل كريستيان أتسو لاعب نيوكاسل السابق وهاتاي سبور التركي، الذي لقى مصرعه إثر الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا بشهر فبراير الماضي.

وقال سيشري في تصريحات تليفزيونية: «أريد توجيه الشكر للجميع على هذا الحب، الذي يكنه الجميع لـ كريستيان أتسو، الكل كان يشعر بحزن كبير بسبب هذه الحادثة المأساوية».

وأضاف: «رئيس جمهورية غانا حضر مراسم الجنازة، ونجوم غانا ورئيس الوزراء ووزير الشباب والرياضة كانوا على رأس الحضور في الجنازة».

وأتم: «عائلة أتسو أيضًا كانت موجودة، مما يدل على قيمة اللاعب، الحياة توقفت في غانا تقريبا بسبب جنازته»


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