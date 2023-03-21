الأسد يستقبل مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الانسانية

بحث الرئيس السوري بشار الأسد، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن جريفيث، الخطوات والإجراءات العملية التي يمكن أن يكون لها تأثير ونتائج مباشرة على مسار التعافي من التداعيات التي خلفتها كارثة الزلزال في مختلف القطاعات، وفي نفس الوقت تساهم في تأمين الظروف الملائمة لعودة المزيد من اللاجئين السوريين إلى مدنهم وقراهم.



ونقل بيان رئاسي سوري، أن الأسد ناقش مع جريفيث الجهود الدولية لدعم هذه الخطوات والإجراءات بما يساعد السوريين على تجاوز آثار الحرب والزلزال، وتعزيز الاستقرار في سوريا وعودة السوريين إلى حياتهم وأعمالهم.



وهذه الزيارة الثانية لجريفيث منذ وقوع الزلزال في السادس من شهر فبراير الماضي.



وانتقدت الحكومة السورية، أمس الاثنين، منظمي مؤتمر بروكسل للمانحين لعدم دعوة الحكومة السورية لمؤتمر يبحث تقديم الدعم وإعادة الإعمار لسوريا وتركيا جراء الزلزال.