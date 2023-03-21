البيئة: لدينا منظومة مع وزارتي الري والصحة للحد من الصرف الصناعي بالنيل

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إنه فيما يخص ملف تلوث نهر النيل، فلدى الوزارة منظومة مع وزارتي الري والصحة للحد من الصرف الصناعي على النهر، مشيرة إلى وجود عدد من المصانع تم وقف الصرف نهائيا على نهر النيل، ويتم متابعة الإجراءات مع المصانع المخالفة.

جاء ذلك خلال كلمة وزيرة البيئة في ندوة نظمتها‎‎ الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن حملت عنوان الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في مؤتمر المناخ cop27 بمقر الحزب، حيث استقبلها المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، رئيس حزب مستقبل وطن وبحضور النائب حسام عوض الله رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، النائبة رشا رمضان وكيل لجنة الطاقة والبيئة، أمينة المرأة بمجلس النواب وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وقيادات الحزب، وشباب وأمناء الحزب في المحافظات.

وتساءلت النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، عن خطة الوزارة في مجال الترويج للسياحة للبيئية، لتؤكد الدكتورة ياسمين فؤاد، العمل على وضع خطة للترويج لـ13 مقصدا للسياحة البيئية من المحميات الطبيعية.

وذكرت أن السياحة البيئية لا بد لها من إطار تنظيمي لخلق منتج بيئي سياحي، كما أن الاستمرار يحتاج إلى مناخ داعم وكيان مؤسسي ولوائح وتشريعات وعمليات تحديث وتدريب ورفع وعي لأي مجال في القطاع البيئي لضمان نجاح التجربة واستمرارها.

ولفتت الوزيرة النظر إلى دور الأحزاب السياسية في التوعية البيئية والتأثير في الأجيال القادمة، وذلك من خلال الاستفادة من أذرعها في المحافظات للترويج للأحداث البيئية الهامة مثل الاحتفالات البيئية السنوية كساعة الأرض ويوم البيئة العالمي ويوم التنوع البيولوجي ويوم مشاهدة الطيور وتنفيذ مسابقة في المدارس لإعادة التدوير بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم والثقافة، مشيرة إلى قيام أمانة الشباب لحزب مستقبل وطن بتنظيم فاعلية للاحتفال بساعة الأرض.