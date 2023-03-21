ميدو: استلهام تجربة أرسنال أمل الزمالك للنجاة

أكد أحمد حسام ميدو نجم كرة القدم المصرية ونادي الزمالك السابق، أنه قدم النصائح لإدارة النادي من أجل العودة من جديد على الطريق الصحيح وتحقيق البطولات.

وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات إذاعية: «من بين التجارب التي أرغب أن يسير عليها نادي الزمالك الفترة المقبلة هي تجربة نادي أرسنال الإنجليزي».

وأضاف ميدو: «أرسنال في الفترة الذي تراجع مستوي النادي، قام بالتعاقد مع مدير رياضي برازيلي وبالفعل كان له خطة مستقبلية ومن بين هذه الخطة هو عمل مقابلة مع عدد من المدربين من أجل أن يتم الاختيار الأنسب للمشروع الذي يقوم به النادي، وبالفعل تم التعاقد مع مايكل أرتيتا لقيادة الفريق، ولذلك نرى الآن نجاح أرسنال الذي يأتي عن طريق الخطة وليس الفهلوة».

وتابع ميدو: «نادي الزمالك يحتاج للتعاقد مع مدير رياضي أجنبي يخطط للفترة المقبلة، ويكون لديه خبرات كبيرة مع أندية ونجاحات ملموسة».