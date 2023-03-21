الولايات المتحدة تجدد التزامها بتقديم حل دائم للصراع في اليمن

جددت الولايات المتحدة التزامها بتقديم حل دائم للصراع في اليمن؛ وذلك عقب التوصل إلى اتفاق على تبادل للأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين في جنيف.



وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن -في بيان نشرته (الخارجية الأمريكية) عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء- إن الولايات المتحدة ترحب بالاتفاق الرئيس الذي يسرته الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر بين الحوثيين والفريق الحكومي اليمني على عملية تبادل أكثر من 880 أسيراً خلال مفاوضات في جنيف.



وأكد أن هذا الاتفاق خطوة مهمة إلى الأمام تستند إلى زخم الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة والهدنة التي استمرت عامًا تقريبًا.



وبدأت هذا الشهر مفاوضات في "برن" بين ممثلين عن الحكومة اليمنية والحوثيين، بإشراف الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بعد ثمانية أعوام حرب.



وذكرت الأمم المتحدة أنه سابع اجتماع يهدف إلى تنفيذ اتفاقية لتبادل الأسرى أبرمت في ستوكهولم قبل خمسة أعوام.. ونص الاتفاق على "إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين عشوائيا وضحايا الاختفاء القسري والأشخاص قيد الإقامة الجبرية" في سياق النزاع المستمر منذ 2014 في اليمن "بدون استثناء وبلا شرط".