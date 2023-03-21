سول وواشنطن تعملان على توسيع التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا

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اتفقت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة على توسيع التعاون الثنائي في مجال العلوم والتكنولوجيا، حسبما ذكرت وزارة العلوم في سول اليوم الثلاثاء.

وقالت وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الكورية الجنوبية إنها وقعت بيان نوايا مشترك مع مديرية العلوم والتكنولوجيا بوزارة الأمن الداخلي الأمريكية في سول لتعزيز التعاون في التحول الرقمي، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

وبموجب البيان المشترك، سيجري البلدان أبحاثا مشتركة حول البنية التحتية الأساسية وأنظمة الطائرات بدون طيار والأمن السيبراني والدفاع الكيميائي الحيوي وتعزيز التبادلات البشرية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

وقالت الوزارة إن الاتفاق هو متابعة لقمة سول-واشنطن العام الماضي عندما وعد الجانبان بتعزيز الشراكة الثنائية في التقنيات الحديثة.