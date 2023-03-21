معهد الأمن الإسرائيلي: الإصلاح القضائي قد يضر بأمن الدولة



حذر معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بعبارات حادة بشكل غير معتاد، من عواقب وخيمة ستطال أمن الدولة من الإصلاح القضائي المخطط له.

وقال المعهد، الذي يتخذ من تل أبيب مقرا له، فيما وصف بأنه "تحذير استراتيجي" إن التغييرات القضائية في صيغتها الحالية ستمس بشكل خطير وظيفة الجيش الإسرائيلي، وستقلل من قدرة إسرائيل على التعامل مع أعدائها، وتعرض العلاقات مع الولايات المتحدة للخطر وستتسبب في تخريب الاقتصاد.

وتسعى حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية الدينية، إلى تمرير العناصر الأساسية للإصلاح بحلول نهاية الشهر الجاري.

وستمنح الإصلاحات المزمعة أعضاء الحكومة نفوذا أكبر في تعيين القضاة.

وتشهد إسرائيل منذ أشهر، احتجاجات حاشدة في ضد الإصلاح المخطط له، وتتصاعد التحذيرات من تسببه في حدوث أزمة في الدولة.