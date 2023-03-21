أصدرت محكمة في صنعاء، اليوم الثلاثاء، أحكامًا بسجن ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، بتهمة التحريض على الفوضى في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية.

وقضت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة (أمن الدولة) في صنعاء، في جلستها برئاسة رئيس المحكمة القاضي يحيى المنصور، بمعاقبة الناشطين أحمد علاو، مصطفى المومري، أحمد حجر، حمود المصباحي، بتهمة إذاعة أخبار وبيانات بقصد تكدير الأمن العام، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة وذلك عبر منصة يوتيوب.

وتضمن الحكم سجن الناشط أحمد علاو مدة ثلاث سنوات، وحبس الناشط مصطفى المومري سنة ونصف، وكذا سجن الناشط أحمد حجر سنةً كاملة، وحبس الناشط حمود المصباحي مدة ستة أشهر".

ونص الحكم على إغلاق قنوات المدانين في (يوتيوب) ومواقع التواصل الاجتماعي الأخرى، مع تغريمهم 10 ملايين ريال حال ارتكاب أي جريمة خلال السنتين التاليتين لانقضاء عقوباتهم، بالإضافة إلى مصادرة هواتفهم وكاميراتهم وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم وأرصدتهم".

وأواخر ديسمبر الماضي، قبضت الأجهزة الأمنية التابعة للحوثيين على الناشطين في العاصمة صنعاء، بعد انتقادهم الميليشيات والحكومة المشكلة منها، قبل أن توجه نيابة أمن الدولة في صنعاء للناشطين تهمة التحريض على الخروج في تظاهرات واقتحام الوزارات بما يؤدي لخدمة التحالف العربي على اليمن، كما ترى الميليشيات.