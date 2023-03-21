العراق: اعتقال رئيس ديوان الوقف السني الأسبق بتهمة الفساد

أفاد مصدر أمني عراقي في محافظة ديالي، اليوم الثلاثاء، باعتقال رئيس ديوان الوقف السني الأسبق من قبل قوة خاصة.

ونقلت وكالة "شفق نيوز" الإخبارية، اليوم، عن المصدر قوله إن قوة من رئاسة مجلس الوزراء اعتقلت رئيس ديوان الوقف السني الأسبق سعد كمبش من منزله في بعقوبة وإقتادته إلى جهة مجهولة

وقرر رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، في الثالث مارس 2022، إنهاء تكليف سعد حميد كمبش من مهام تسيير شؤون ديوان الوقف السني وإعادته إلى عمله السابق كوكيل لرئيس الديوان، وقرر تكليف عبد الخالق مدحت العزاوي بمهام منصب رئيس ديوان الوقف السني.

وكان رئيس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي، كلف كمبش بتسيير شؤون الوقف السني في فبراير 2020، إثر إقالة رئيس الديوان السابق عبد اللطيف الهميم على خلفية شبهات بتورطه بملفات فساد.

وكشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة في الثاني من مارس الجاري، عن صدور أمر قبضٍ بحقِّ رئيس ديوان الوقف السنيِّ الأسبق سعد كمبش، ومديرٍ عامٍّ سابقٍ في الديوان نفسه.

وأكَّدت دائرة التحقيقات في الهيئة، أنَّ محكمة تحقيق صلاح الدين المُختصَّة بقضايا النزاهة أصدرت أمر قبضٍ بحقِّ الرئيس الأسبق لديوان الوقف السنيِّ، والمدير العام السابق للدائرة الهندسيَّة في الديوان؛ على خلفيَّة المُغالاة في أسعار تنفيذ مشروع مآذن، للجوامع في عموم محافظة صلاح الدين، وصرف مبالغ كبيرةٍ لها، فضلاً عن أنَّ التنفيذ كان مُخالفاً للمُواصفات المنصوص عليها في العقد.

وأضافت الدائرة، أنَّ محكمة تحقيق صلاح الدين أصدرت أمر القبض بحقِّ المُتَّهمين بناءً على تحقيقات الهيئة التي كشفت عن إهدار مبلغ مليار و571 مليونا و800 الف دينارٍ من المال العام .

وسبق للهيئة، أن أعلنت تنفيذها أمر القبض الخاص بالمدير العام الحالي للدائرة الهندسيَّة في الديوان الوقف السني وأربعة مُتَّهمين آخرين بتهمة إهدار أكثر من 1.5 مليار دينار من المال العام.