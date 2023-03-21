هيئة شئون الأسرى: استهداف الاحتلال للإعلام الرسمي الفلسطيني دليل على صدق رسالته

أشادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، بالجهود العظيمة للإعلام الرسمي الفلسطيني، الذي يخوض معركة التحدي والصمود إلى جانب الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال ومعتقلاته، والذين يستعدون لخوض أقوى وأشرس معركة خلال الساعات القادمة ضد إدارة سجون الاحتلال وسياساتها.

وقالت الهيئة - في بيان صحفي - إن "إجراءات حكومة الاحتلال بملاحقة العاملين في الإعلام الرسمي، وإغلاق مكتب تلفزيون فلسطين وإذاعة صوت فلسطين في القدس، يدلل على صدق الكلمة لهذا الإعلام، الذي رهن نفسه لخدمة أسرانا ومناضلينا وقضيتهم".

وأضافت الهيئة: "نتحد جميعاً إلى جانب أسرانا وأسيراتنا، وقرار ملاحقة الإعلام الرسمي ليس بجديد، وعلى هذا الاحتلال أن يعلم جيداً أن كل هجمة وكل جولة من هذا الحقد، لن تزيدنا إلا مزيداً من التحدي، وأن مكتبنا في القدس تحت تصرف طاقم الإعلام الرسمي على مدار الساعة".