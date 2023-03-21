 الأمن السعودي يعلن جاهزية خطط العمرة للتنفيذ من أول شهر ⁧‫رمضان‬⁩ - بوابة الشروق
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الأمن السعودي يعلن جاهزية خطط العمرة للتنفيذ من أول شهر ⁧‫رمضان‬⁩

الرياض - أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 21 مارس 2023 - 4:44 م | آخر تحديث: الثلاثاء 21 مارس 2023 - 4:44 م

 

أعلن مدير الأمن العام السعودي، الفريق محمد البسامي، جاهزية خطط أمن الحج والعمرة للتنفيذ اعتبارا من أول يوم في ⁧‫رمضان‬⁩، وذلك بتوجيه من وزير الداخلية الأمير عبد العزيز آل سعود.

وأكد البسامي -خلال مؤتمر صحفي لقيادات قوات أمن العمرة، وفقا لقناة (الإخبارية) السعودية، اليوم الثلاثاء- أن أداء العمرة يتطلب حجز موعد في تطبيقي "توكلنا" و"نسك"، لافتا إلى توفير 240 ألف مقعد إضافي يوميا عند الحاجة.

وأضاف أن صحن المطاف خصص بالكامل للمعتمرين، كما تم تخصيص الدور الأول والتوسعة السعودية الثالثة والساحة الخارجية للمصلين، منوها بأن مشروع "الدائري الأول" سيستخدم بالكامل لأول مرة هذا العام؛ لتطبيق مفهوم إدارة الحشود وفصل المركبات عن المشاة.

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