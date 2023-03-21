تأمين صحي دمياط يكرم الأمهات المثاليات في عيد الأم

كرم الدكتور محمد رياض، مدير فرع التأمين الصحي بدمياط، الأمهات المثاليات من الموظفات بالفرع وعياداته، بحضور الدكتور محمد الرفاعي مدير الشئون الطبية بالفرع، وأحمد الخياط، نائب مدير الفرع للشئون المالية والإدارية.

وأكد مدير التأمين الصحي، الدور الكبير للأم المصرية في حياة أبنائها، إذ تساعدهم منذ الطفولة وخلال المراحل التعليمية، وحتى يتقلدوا أرفع المناصب دون كد أو ملل أو تعب، فهي رمز للوفاء والاعتراف بالجميل.

وسلم "مدير التأمين"، السيدات شهادات تقدير للأمهات المثاليات وهم "مزاج محمد شحاتة، وعزة الشحات، وجيهان عوض"، مثمنًا جهودهن وعطائهن وتضحياتهن الكبيرة خلال حياتهن لأبنائهن وفي عملهن، متمنيا لهن التوفيق.

وخلال التكريم، أوضح "مدير التأمين الصحي"، أن هذا التكريم يعتبر بمثابة تكريم رمزي لكل من ساهمت في تدعيم الأسرة والحفاظ على كيان الأسرة والوطن.