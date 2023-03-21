أجهزة رقابية تابعة للاتحاد الأوروبي تداهم شركة يشتبه في إدارتها لتكتل تجاري غير قانوني

داهمت أجهزة مراقبة مكافحة الاحتكار التابعة للاتحاد الأوروبي، مباني خاصة بشركة تقوم بتصنيع مشروبات الطاقة، يشتبه في أنها تدير تكتلا تجاريا بصورة غير قانونية.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للانباء عن المفوضية الأوروبية قولها في بيان لها تم إرساله عبر البريد الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، إن عمليات المداهمة والتفتيش جرت في مقر شركة، لم يتم تحديدها، "تنشط في قطاع مشروبات الطاقة بدول مختلفة تنتمي لعضوية الاتحاد الاوروبي"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وفي حين أنه من الممكن أن تكون مثل تلك المداهمات مقدمة لدفع غرامات تصل قيمتها إلى 10% من مبيعات الشركات العالمية، فنادرا ما تفرض الجهات التنظيمية عقوبات بهذا الحجم.

كما أشارت الجهات الرقابية إلى أنه في حين أن الشركة مشتبه بأمرها، إلا أنها غير مدانة بارتكاب أي مخالفة.