الشرطة التركية تشتبك مع متظاهرين موالين للأكراد وتحتجز بعضهم

ذكرت تقارير إعلامية تركية، أن 5 على الأقل من رجال الشرطة الأتراك أصيبوا وتم احتجاز 19 شخصا، اليوم الثلاثاء، عقب اشتباكات خلال احتفالات السنة الكردية الجديدة (النيروز) في محافظة ديار بكر جنوب شرقي البلاد.

وأفادت وكالة أنباء "دميرورين" الخاصة بأن الاشتباكات نشبت بعدما انضم للاحتفالات أشخاص يلوحون بأعلام حزب العمال الكردستاني ولافتات عليها صور زعيم الحزب المسجون عبد الله أوجلان.

وأضاف التقرير أن حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد نظم فعالية النيروز في حي باجلار بمحافظة ديار بكر. وشارك الحزب مقاطع من الاحتفالات السلمية في المنطقة عبر حسابه على موقع تويتر.

وما زال أوجلان، الذي تم تخفيف حكم الإعدام الصادر ضده في 1999 إلى السجن مدى الحياة، يقبع خلف القضبان في جزيرة قبالة إسطنبول.

وتتهم الحكومة التركية حزب الشعوب الديمقراطي، وهو حزب سياسي شرعي، بأن له علاقات مع حزب العمال الكردستاني، الذي صنفته تركيا كجماعة إرهابية.