 بسبب سياسات مستشفيات التعليم العالي.. النائب عبدالعليم داود: يجب محاكمة الحكومة - بوابة الشروق
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بسبب سياسات مستشفيات التعليم العالي.. النائب عبدالعليم داود: يجب محاكمة الحكومة

صفاء عصام الدين وأحمد عويس
نشر في: الثلاثاء 21 مارس 2023 - 4:42 م | آخر تحديث: الثلاثاء 21 مارس 2023 - 4:42 م

 

وجه النائب محمد عبدالعليم داود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، انتقادات حادة للحكومة بسبب سياسات مستشفيات التعليم العالي.

وقال خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، "يجب محاكمة الحكومة، بسبب حالات الوفاة في المستشفيات الجامعية لعدم وجود أسرة".

يأتي ذلك خلال الجلسة العام لمجلس النواب، برئاسة النائب محمد أبو العينين، وكيل المجلس، أثناء مواجهة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور أيمن عاشور، بأكثر من 140 أداة رقابية.

وانتقد داود تراجع تصنيف الجامعات المصرية عالميا، بخلاف التراجع الملحوظ في البحث العلمي.

وقال: "سقعنا الأراضي على حساب المريض، وبنعمل مشروعات على حساب صحة المواطنين".

وهدد بالاستقالة من رئاسة الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، قائلا: "علشان مش عارفين ناخد حقنا".

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