ماذا يفعل من أفطر أياما في رمضان الماضي ولم يقضها حتى الآن؟ المفتي يجيب

توجه الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، بمجموعة نصائح للمواطنين من أجل استقبال شهر رمضان، لافتًا إلى أهمية زيادة عدد الطاعات؛ لأن الله يضاعف الحسنات خلال الشهر الفضيل.



وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء: «هناك فرصة كبيرة لأداء الصلوات، فمن تقرب إلى الله بفريضة خلال رمضان كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه».



وشدد على أن رمضان فرصة عظيمة يجب اغتنامها لأداء الفرائص والنوافل والتصدق على الفقراء والمحتاجين ورفع حاجتهم وصلاة التراويح والذكر، مشددًا على أهمية اغتنام الليالي المباركة بعيدا عما يلهينا ويضيع وقتنا.



وأشار مفتي الديار المصرية إلى جواز إخراج زكاة الفكر منذ اليوم الأول لشهر رمضان، موضحًا أن الإفتاء ستعلن عن قيمة الزكاة في أول أيام الشهر المبارك.



وذكر أن أهل الأعذار المستديمة يجوز لهم إخراج فدية يومًا بيوم، معقبًا: «الأمر فيه سعة كبيرة والأحكام الشرعية بالصوم تضم اجتهادات موسعة، فلا يمكن أن نضيق على الناس، وعلينا أن نأتي بالفقه والأقوال بما نيسر به».



وبسؤاله «ماذا يفعل من أفطر أياما في رمضان الماضي ولم يقضها حتى الآن؟»، أجاب: «يؤجل قضاء تلك الأيام لما بعد عيد الفطر».



وأكد أن الصوم غير جائز للأشخاص المصابين بمرض مضاعف جدًا يؤدي إلى الضرر الجسيم، مختتمًا أن فدية إفطار صاحب المرض المزمن والمستمر والذي لا يمكن الشفاء، تكون إطعام مسكين عن كل يوم أفطره.



وفي وقت سابق، أعلن الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، أن الخميس 23 مارس 2023 أول أيام شهر رمضان لعام 1444 هجريًا، وأن غدًا الأربعاء هو المتمم لشهر شعبان، وذلك بعد استطلاع هلال شهر رمضان المبارك، من خلال لجانها الشرعية المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية.