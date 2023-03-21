البرلمان الجزائري: العلاقات البرلمانية تساهم في إنشاء علاقات دولية متوازنة

أكد البرلمان الجزائري أهمية الدور الذي تقوم به العلاقات البرلمانية متعددة الأطراف في إنشاء علاقات دولية متوازنة وبناء عالم متعدد الأقطاب أكثر تضامنا وأقل هيمنة.

جاء ذلك خلال مشاركة مجلس الأمة الجزائري (الغرفة الثانية من البرلمان) في أعمال الجلسة العامة للمؤتمر العالمي الثاني روسيا-أفريقيا، بالعاصمة الروسية موسكو، بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وبمشاركة 12 رئيس برلمان وعدد من رؤساء الوفود البرلمانية الأفريقية.

وأوضح مجلس الأمة، في بيان، أن الوفد الجزائري المشارك أكد أهمية التعاون بين أفريقيا وروسيا في إطار علاقات مثمرة وشراكات مربحة تحقق السلام والاستقرار والتقدم والتنمية، وذلك وفق العمل بمبدأي التوازن والمساواة في العلاقات مع الشركاء خارج القارة، والذي دعت إليه الجزائر في كافة المناسبات.

وبحسب البيان، شكل هذا اللقاء البرلماني العالمي فرصة سانحة لتبادل الآراء والنقاش بين برلمان روسيا وممثلي الشعوب الأفريقية حول التحديات الجسيمة التي تواجه قارة أفريقيا، ومناسبة للتذكير بالأولوية التي توليها الجزائر لمصالح أفريقيا.