قافلة الثقافة للجميع تزور قرية الروضة بشمال سيناء

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نفذت قافلة الثقافة للجميع التي انطلقت من قصر ثقافة العريش إلى مركز شباب الروضه بقرية الروضة بشمال سيناء لتقديم ورش فنية وحرف تراثية وبيئية ومعرض كتاب وعروض فنية لأهالي القرية.

وأكد أشرف المشرحاني مدير عام الفرع دعم وزيرة الثقافة ورئيس الهيئة ورئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي لهذه المناطق المحرومة من الأنشطة الثقافية والفنية، وتمت القافلة بمشاركة رموز العمل التطوعي وحضور وجهاء القرية.

وقال الكاتب محمد نبيل رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافى قدمت فرقة العريش التلقائية عروض فنية متنوعة وتكريم الأطفال والسيدات المتميزين المشاركين بفعاليات الورش الفنية المختلفة.

وشاركت إدارة الشئون الثقافية بالفرع بفعاليات القافلة من خلال معرض كتاب متنقل لأطفال القرية قدم المعرض كتب متنوعة وإصدارات الهيئة بمقابل زهيد؛ لتشجيع الأطفال على الاقتناء وممارسة القراءة وورش تطريز للفتيات وإلقاء الشعر وتعليم الرسم.