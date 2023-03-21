هيئة الأرصاد الجوية في ألمانيا: نغادر منطقة الراحة فيما يتعلق بالمناخ

أصبحت آثار الاحتباس الحراري، بما في ذلك حرائق الغابات وتراجع إنتاج المحاصيل وتقييد استخدام المياه، واضحة بشكل متزايد، حسبما ذكرت هيئة الأرصاد الجوية الألمانية في برلين اليوم الثلاثاء، أثناء تقديمها لتقريرها عن المناخ لعام 2022.

وقال أندرياس بيكر، رئيس وحدة مراقبة المناخ في الهيئة: "إننا نغادر منطقة الراحة".

وأشار بيكر إلى موجات الحر الشديدة، وتسجيل فترات من أشعة الشمس والظروف الجافة المستمرة، موضحا أن عام 2022 كان من أكثر الأعوام دفئا منذ بدء التسجيل، ليس فقط في ألمانيا، ولكن في أوروبا ككل.

وأوضح بيكر أن عدة بلديات في ألمانيا اضطرت إلى فرض قيود على استخدام مياه الشرب في الصيف الماضي.

كما أكد بيكر أن بيانات معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض، والتي تظهر أن موجات الحر المتكررة في صيف عام 2022، أدت إلى زيادة الوفيات بواقع 4500 حالة وفاة.

وتابع بيكر: "الأمر يستحق القتال من أجل كل عُشر درجة"، في إشارة إلى الأهداف المناخية المحددة ضمن اتفاقية باريس لعام 2015، والتي تتعلق بالحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض عند 1.5 درجة.

وأعرب عضو مجلس الإدارة التنفيذي في الهيئة والمسئول عن قضايا المناخ، توبايس فوكس، عن اعتقاده بأن الهدف المحدد في ذلك الوقت لم يعد قابلا للتحقيق، وقال: "هدف الحد من الارتفاع عند درجتين لا يزال بطريقة ما ضمن النطاق الذي يمكن تحقيقه، لكن 1.5 درجة أصبحت بعيدة كل البعد عن التحقيق".