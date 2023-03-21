آلاف المخالفات المرورية بسبب حزام الأمان والمحمول في إسلام أباد خلال مارس

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حررت شرطة إدارة المرور في العاصمة الباكستانية إسلام أباد، 16 ألفا و446 مخالفة مرورية، في حملة لرصد المخالفات بالعاصمة الباكستانية، خلال شهر مارس الجاري، منها 8778 مخالفة لعدم ربط حزام الأمان و7668.

وأطلقت حملة خاصة؛ لرصد المخالفات المرورية، بناء على توجيهات المفتش العام للشرطة في إسلام أباد الدكتور أكبر ناصر خان، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" الباكستانية.

وتقوم فرق مختلفة برئاسة مدير إدارة المرور في إسلام أباد سيد مصطفى تانفير، بأداء مهامها على الطرق الرئيسية، وشوارع المدينة، وتتخذ إجراءات صارمة ضد المخالفين.

وقال المتحدث باسم الشرطة، إنه تجري حاليا حملة لضمان انضباط حركة المرور في المدينة.

وأشار إلى توجيه أفراد شرطة العاصمة، إلى ضمان تنفيذ قواعد المرور، وإبداء الصبر والأدب في أثناء تحرير المخالفات المرورية.

وقال المتحدث، إن الشرطة تحرر المخالفات المرورية، ليس كإجراء عقابي ولكن لضمان وجود بيئة مرورية آمنة في العاصمة وتأمين حياة الناس.