قيس سعيد في عيد الاستقلال: تونس ليست تحت الانتداب

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إنه يرفض أي تدخل في الشئون الداخلية لبلاده، مؤكدًا أن تونس ليست تحت الانتداب أو أي نوع من الوصاية.

جاء ذلك في كلمة له خلال زيارته إلى ولاية القيروان وسط البلاد، بمناسبة عيد الاستقلال، بحسب قناة "نسمة" المحلية.

وقال سعيد: "تونس دولة مستقلة وسوف نحمي سيادتها الوطنية، ونرفض من يتدخل في شؤوننا لأننا لسنا تحت الانتداب أو الحماية أو أي نوع من أنواع الوصاية".

وأضاف الرئيس التونسي: "سيادتنا لن نفرط فيها لأحد، مات واستشهد الكثيرون، ودفع الكثيرون من حرياتهم في غياهب السجون من أجل أن تكون تونس حرة مستقلة، قادرون أن نقدم لهم الدروس في الحريات والحقوق والدساتير"، مشيراً إلى أن تونس مستمرة بتحقيق أهداف شعبها في العمل والحرية والكرامة.

وأحيت تونس، أمس الاثنين، الذكرى الـ67 للاستقلال عن الاحتلال الفرنسي (1881- 1956)، والتي تحل يوم 20 مارس من كل عام.