حساب فيفا يلمح إلى مفاوضات الهلال السعودي مع ميسي

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ألمح الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، للمفاوضات القائمة بين إدارة نادي الهلال السعودي والمهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت في وقت سابق، إلى دخول إدارة الهلال السعودي في مفاوضات مع ميسي خلال الأيام الماضية، وذلكم من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ونشر الحساب الرسمي لـ كأس العالم، صورة تجمع ميسي مع مدافع الهلال علي البليهي خلال مواجهة السعودية والأرجنتين، معلقا عليها: «لم يكن مجرد حديث عابر على ما يبدو؟».

وكان المنتخب الأرجنتيني قد توج بلقب كأس العالم 2022، بعد فوزه على نظيره الفرنسي في المباراة النهائية بركلات الترجيح.