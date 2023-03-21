الشرطة الروسية تفتش منازل نشطاء حقوقيين حاصلين على نوبل للسلام في موسكو

فتشت الشرطة الروسية، ما لا يقل عن 6 شقق خاصة بنشطاء بارزين معنيين بالحقوق المدنية، وحاصلين على جائزة نوبل للسلام من منظمة "ميموريال" الروسية لحقوق الإنسان، بحسب ما قالته منظمة "أو دبليو دي – إنفو" الروسية المعنية بحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء.

ويُتهم النشطاء بـ "رد الاعتبار للنازية".

كما يعد جان راتشينسكي، وهو رئيس المنظمة المعنية بحقوق الإنسان، هدفا أيضا بعد أن انتقد الحرب التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا في ديسمبر الماضي، عندما حصل على الجائزة.

وفي عام 2021، تم تعليق عمل المنظمة التي تحظى باحترام دولي، بأمر من السلطات الروسية بسبب مزاعم انتهاك القانون.