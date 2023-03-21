لبنانيون يحتجون على ارتفاع سعر صرف الدولار وتردي الأوضاع المعيشية

قطع عدد من المواطنين اللبنانيين مجموعة من الطرقات، اليوم الثلاثاء، في العاصمة بيروت وشمال لبنان وشرقه، احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية والارتفاع الكبير لسعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية.

وقطع محتجون الطريق عند تقاطع تعلبايا، شرقي لبنان، في الاتجاهين، وفي مدينة بعلبك جرى قطع الطريق عند المدخل الجنوبي للمدينة بالإطارات المشتعلة.

وفي العاصمة بيروت، قطع عدد من المواطنين الطريق في منطقة كورنيش المزرعة، كما أقدم أصحاب المحال التجارية على إغلاق محلاتهم بالتزامن مع قطع الطريق.

كما أقدم مواطنون على قطع الطريق بالسيارات وحاويات النفايات ، وطالبوا الشعب اللبناني بالنزول إلى الشارع كما دعوا قائد الجيش إلى أن يقوم الجيش بوضع يده على البلد.

وفي شمال لبنان، قطع عدد من المواطنين الطريق عند مستديرة العبدة في عكار، كما قطعوا أوتوستراد البداوي شمال لبنان احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية.

ووصل سعر صرف الدولار اليوم إلى أكثر من 140 ألف ليرة لبنانية، في السوق الموازية قبل أن ينخفض بعد وقت قصير إلى 105 آلاف ليرة للدولار الواحد.

وجاء ذلك الانخفاض بعد بيان لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة أعلن فيه استعداد مصرف لبنان لإجراء "عملية مفتوحة ومستمرّة لشراء الأوراق النقديّة اللبنانيّة وبيع الدولار نقداً على سعر منصة صيرفة، ويُحدّد بـ90 ألف ليرة مقابل كلّ دولار ابتداءً من تاريخ اليوم".

ويعاني لبنان من أزمة مالية واقتصادية منذ أكتوبر عام 2019 كان لها تداعياتها على مختلف القطاعات حيث تفاقم التدهور في الأوضاع المعيشية للبنانيين، وشهد التضخم ارتفاعاً كبيراً وسط الانهيار المستمر في قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار الأمريكي.