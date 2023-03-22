الأهلي يكشف تفاصيل اعتذاره لريال مدريد عن المشاركة في بطولة بإسبانيا

كشف الدكتور محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي الاهلي عن اخر تطورات التعاون المتبادل بين القلعة الحمراء ونادي ريال مدريد

وأكد سراج، خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي احمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد ان النادي الأهلي تلقى دعوة من ريال مدريد للمشاركة الناشئين مواليد 2008، وفي دورة بمشاركة نادي ريال مدريد، ولكن نظرا لارتباطات الفريق تم الاعتذار عن المشاركة.

واضاف ان نادي ريال مدريد تفهم الامر بشان ارتباط فريق ٢٠٠٨ بمباريات حاسمة الى جانب ان البطولة مفترض تقام اول ابريل وهو ما سيكون صعب بسبب صيام شهر رمضان ولذلك تم الاتفاق مبدئيا على تأجيل المشاركة لموعد اخر

وشدد على اهمية تعاون الاهلي مع كبرى الاندية الاوروبية خاصة من قطاعات الناشئين لكي تثقل موهبة وخبرات اللاعبين منذ الصغر