سوناك: الثقة في قوة الشرطة البريطانية تضررت بشدة

أقر رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الثلاثاء، بفقدان الثقة في قوة شرطة العاصمة لندن، عقب صدور تقرير مدمر عن الثقافة المنتشرة داخلها.

وفي مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، اليوم الثلاثاء، قال سوناك، إن الثقة في قوة الشرطة تضررت بشدة؛ بسبب ما حدث في غضون العام الماضي.

وردا على سؤال عما إذا كان يظن أن بناته في لندن يمكن أن يثقن في الشرطة، أجاب: "أحتاج أن تكون الإجابة على هذا السؤال بـ'نعم'، ولكن الثقة في الشرطة حاليا تضررت بشكل كبير".

ووصف تقرير التحقيق المستقل الذي نشر اليوم الثلاثاء، شرطة لندن بأنها عنصرية بشكل مؤسسي وكارهة للنساء ومعادية للمثليين.

وأضاف التقرير، أن الشرطة لا تأخذ العنف ضد النساء والفتيات على محمل الجد، ويوجد داخل شرطة العاصمة تنمر على نطاق واسع وتمييز جنسي.

ويشار إلى أنه تم التكليف بإعداد التقرير بعد قيام ضابط شرطة بخطف سارة إيفرارد "33 عاما" من لندن مستغلا سلطته، ثم اغتصبها وقتلها في مارس 2021، ثم توالت الفضائح عقب ذلك.

وفي فبراير، حكم على ضابط بالسجن لعدة عقود لقيامه باغتصاب عشرات النساء بشكل متكرر على مدى نحو 20 عاما.