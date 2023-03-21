إقالة كلوزه من تدريب التاخ النمساوي

أقيل الأسطورة الألماني ميروسلاف كلوزه، الهداف التاريخي لكأس العالم، من تدريب نادي رايندورف ألتاخ النمساوي بعد تسعة أشهر من توليه المنصب، بعد تراجع الفريق لقاع الترتيب.

وقال كريستوف لانجلي المدير الإداري للنادي النمساوي في بيان مساء الاثنين: "ميروسلاف كلوزه بذل قصارى جهده منذ اليوم الأول وحتى اليوم الأخير، كانت تجربة رائعة تواجده كمدير فني، وقبل ذلك كشخص في صفوف التاخ".

وأضاف: "رغم أن التغيير في منصب المدرب دائما ما يؤلم بشدة، فالشيء الأكثر أهمية هو البقاء بالدوري النمساوي الممتاز في موسم 2023 /2024".

وتعادل التاخ مع مضيفه ريد بول سالزبورج حامل اللقب والمتصدر في مباراته الأخيرة بهدف لكل فريق، لكن هذه النتيجة لم تشفع لبقاء كلوزه الفائز مع منتخب ألمانيا بلقب مونديال 2014.