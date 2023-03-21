توتال إنيرجيز الفرنسية توقف العمل بأكبر مصفاة للنفط بالبلاد بسبب إضرابات إصلاحات المعاشات

قالت شركة النفط الفرنسية العملاقة "توتال إنيرجيز"، إنها أوقفت العمل في أكبر مصفاة للنفط في البلاد؛ بسبب تصاعد الإضرابات المرتبطة بإصلاحات الحكومة لقانون المعاشات، بحسب ما نقلته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الثلاثاء.

ويشار إلى أن مصنع نورماندي، الذي يقع في شمال غرب فرنسا، هو أول مصنع يوقف العمل به خلال هذه الجولة الأخيرة من الإضرابات.

وكانت عمليات الإضراب التي شهدها العام الماضي، أدت إلى وقف أكثر من نصف قدرات معالجة النفط في فرنسا من الخدمة، وترك محطات تعبئة الوقود بلا وقود.

وفي الوقت نفسه، لا تعمل أي من المصافي الخمس التي تديرها شركتا "توتال" أو "إكسون" بكامل طاقتها.