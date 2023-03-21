الصين تضاعف وارداتها من الألومنيوم الروسي

ضاعفت الصين تقريبا وارداتها من الألومنيوم الروسي خلال عام منذ بدء غزو روسيا لأوكرانيا في أواخر شباط/فبراير من العام الماضي، مع انصراف المشترين الغربيين عن الإنتاج الروسي كجزء من العقوبات الغربية على موسكو بسبب غزو أوكرانيا.

وبحسب بيانات إدارة الجمارك الصينية ارتفعت واردات الصين من الألومنيوم الروسي بنسبة 94% سنويا إلى حوالي 6ر538 ألف طن خلال الفترة من مارس 2022 إلى فبراير 2023.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن هذه الواردات وصلت إلى مستوى قياسي، مشيرة إلى أن التدفق الكبير للمعدن الروسي إلى الصين، كان متوقعا على نطاق واسع، في ظل انصراف أغلب الشركات والمتعاملين الغربيين عن شراء الألومنيوم من روسيا ثاني أكبر منتج للمعدن في العالم بعد الصين. كما فرضت الولايات المتحدة خلال الشهر الحالي رسما إضافيا بنسبة 200% على وارداتها من الألومنيوم المصنوع في روسيا وهو ما يعني عمليا وقف استيراد الولايات المتحدة للسلعة من روسيا تماما.

وقالت شركة كابيتال إيكونوميكس للاستشارات في تقرير صدر يوم الثلاثاء الماضي، إن واردات الصين من الألومنيوم الروسي ستلعب دورا رئيسيا في دعم الإنتاج الروسي إذا ظلت عند مستوياتها الحالية. وقالت شركة يونايتد كو روسال إنترناشونال أكبر منتج للألومنيوم في روسيا في الأسبوع الماضي إن إنتاجها خلال العام الماضي ارتفع بنسبة 2% إلى 84ر3 مليون طن بما يعادل حوالي 6ر5% من إجمالي الإنتاج العالمي.

وقالت مصادر مطلعة أواخر الشهر الماضي إنه من المتوقع استمرار نمو واردات الصين من الألومنيوم الروسي، مضيفة أن شركة ترافيجورا جروب العالمية للتجارة تجري محادثات لشراء حوالي 150 ألف طن ألومنيوم من شركة روسال لبيعها إلى الصين. في المقابل أعلنت شركة جلينكور المشتري الرئيسي السابق لإنتاج روسال إنها لن تجدد عقود مشترياتها من المنتجات الروسية.