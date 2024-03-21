أمريكا تعتزم طرح خطة لأمن الحدود بين غزة ومصر بدلا من الهجوم على رفح

قال مسؤولان في الولايات المتحدة لموقع "بوليتيكو" الأمريكي إن واشنطن ستنصح إسرائيل بتأمين الحدود بين غزة ومصر في إطار سلسلة من البدائل، لغزو إسرائيلي شامل لمدينة رفح الفلسطينية.

وذكر الموقع أن هذا الاقتراح يتضمن أن تعمل القوات الإسرائيلية على الحد من قدرة مقاتلي حماس على تهريب الأسلحة إلى رفح، مما يخنق قدرتهم على شن مزيد من الهجمات ضد إسرائيل.

وأوضح أنه ليس من الواضح إلى متى ستبقى إسرائيل على الحدود لمراقبة واعتراض شحنات الأسلحة على طول مسافة ثمانية أميال.

وقال المسؤولان، اللذان اشترطا عدم الكشف عن هويتهما للحديث عن تفاصيل مناقشات حساسة، إن اقتراح تأمين الحدود بين غزة ومصر لن يكون الوحيد الذي يقدمه مسؤولون ضمن إدارة بايدن قبل الزيارة المتوقعة لوفد إسرائيلي لواشنطن الأسبوع المقبل.

وأوضح "بوليتيكو" أن هذا الاقتراح سوف يندرج ضمن مجموعة من الخيارات التي ستطرحها الولايات المتحدة على الطاولة لتجنب شن غزو بري واسع لمدينة رفح بجنوب غزة.

وقال أحد المسؤولين: "لدينا مزيد من الأفكار".

وتظهر الاستعدادات للاجتماع في واشنطن مدى التباعد بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن عملية رفح المحتملة، فرغم أن الجانبين يتفقان على ضرورة هزيمة حماس عسكريا في غزة، فهما يختلفان حول ضرورة تنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق في المدينة لتحقيق هذا الهدف.