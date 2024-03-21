بوريل: قادة الاتحاد الأوروبي سيدعون لوقف مستدام لإطلاق النار في غزة

قال مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن قادة الاتحاد الأوروبي سيدعون إلى وقف مستدام لإطلاق النار في غزة خلال قمتهم في بروكسل، اليوم الخميس.

وأضاف بوريل، قبيل بدء القمة: "اليوم سيذهب المجلس إلى ما هو أبعد بكثير" عما كان في الشهور السابقة، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز" للأنباء.

وتابع: "سيطلب (المجلس) وقفا مستداما لإطلاق النار، ويطالب بالتأكيد أيضا بتحرير الرهائن، لكنه سيبدي قلقا شديدا إزاء حالة الشعب في غزة، إنه أمر غير مقبول".

ودعا مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إسرائيل إلى التأكد من وصول مزيد من المساعدات إلى غزة قائلا إنه يأمل أن يفعل قادة الاتحاد الأوروبي الشيء نفسه.

وقال: "إنهم (سكان غزة) يتضورون جوعا. لذلك آمل أن يبعث المجلس برسالة قوية إلى إسرائيل بأن تتوقف عن الحظر وتتوقف عن منع وصول الطعام إلى غزة وتهتم بالمدنيين. لإسرائيل حق الدفاع (عن نفسها) لا الانتقام".

وأضاف بوريل: "الطريق الوحيد لإنهاء هذه المأساة (العدوان على غزة) هو احترام إسرائيل للمدنيين والسماح بإدخال المساعدات".

وأكد أنه "لا يمكننا إغماض أعيننا والشكوى فالوضع في غزة غير مقبول وعدم ترجمة الموقف إلى أفعال فشل كبير للإنسانية".