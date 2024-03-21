الكرملين: سنرد على استخدام الغرب أصولا روسية لتسليح أوكرانيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن بلاده سترد على استخدام الدول الغربية للأصول الروسية المجمدة لتسليح أوكرانيا.

جاء ذلك في تصريح للصحفيين، اليوم الخميس، تطرق فيه إلى محاولات الاتحاد الأوروبي لاستخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة لأوكرانيا، وفقاً لما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء.

وقال بيسكوف: "بطبيعة الحال، سنستخدم كل الآليات القانونية الممكنة، المتاحة حاليا، والتي ستتاح في المستقبل".

وأضاف: "وفيما يخص المعاملة بالمثل، لن نرد بطريقة مشابهة، بل سنختار أساليب مختلفة بما يتوافق مع مصالحنا الخاصة".

ويناقش زعماء الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، خطة لاستخدام أرباح بمليارات اليورو من الأصول المالية الروسية المجمدة لشراء أسلحة لأوكرانيا في إطار محاولتهم دعم كييف في حربها ضد روسيا.