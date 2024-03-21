مبادرة كلنا واحد تواصل جهودها في محافظة بني سويف

واصلت مبادرة "كلنا واحد" أعمالها بمحافظة بني سويف، والتي أطلقتها وزارة الداخلية؛ بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين من خلال توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق في شهر رمضان المبارك.

وأثنى المحافظ، الدكتور محمد هاني غنيم على كل المبادرة وكل المبادرات الحكومية والمجتمعية التي تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، برفع الأعباء عن كاهل المواطنين من خلال تضافر الجهود الرسمية وغير الرسمية.

ووجه المحافظ، التنفيذيين المعنيين باتخاذ ما يلزم لتوفير التسهيلات المطلوبة؛ لتحقيق أكبر استفادة من مبادرات الدولة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة وبالكميات الكافية.

ومن ناحيته، أوضح العقيد أحمد محمد وزير رئيس مباحيث التموين، أنه ضمن المبادرة تم توجيه أمس عدد من سيارات البيع المتنقلة لمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، واليوم بقرية الميمون – مركز الواسطى، منوها بتغطية مدن ومراكز المحافظة حسب جدول زمني.