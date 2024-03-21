المحكمة العليا الإسرائيلية تعلق خطة لإعادة مرضى فلسطينيين إلى غزة بعد نداء إنساني من أطباء

علقت المحكمة العليا الإسرائيلية مؤقتا خطة حكومية لإعادة مجموعة من المرضى الفلسطينيين الذين يعالجون في مستشفيات القدس الشرقية وتل أبيب إلى غزة.

ويأتي القرار في أعقاب التماس قدمته منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان الإسرائيلية غير الربحية، التي قررت اتخاذ إجراء في أعقاب تقرير لشبكة (سي إن إن) عن المرضى الفلسطينيين.

وقال المتحدث باسم المنظمة، ران يارون الأربعاء إن "إعادة هؤلاء الأشخاص إلى غزة خلال نزاع عسكري وأزمة إنسانية هو ضد القانون الدولي ويشكل خطرا متعمدا على حياة الأبرياء، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمرضى الذين قد يواجهون حكم إعدام بسبب الظروف غير الصحية والجوع، إلى جانب عدم توافر الرعاية الطبية المتوقع"، وفقا لما نقلته (سي إن إن).

وفي أعقاب نداء المنظمة، أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية أمرا قضائيا مؤقتا لمنع الحكومة الإسرائيلية من إعادة حوالي 24 مريضا فلسطينيا ومرافقيهم إلى غزة.

وكان من المقرر أن يتم نقل الفلسطينيين بحافلات إلى غزة في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس، إلا أن الحكومة الإسرائيلية أجلت ذلك حتى يوم الاثنين على الأقل، بعد قرار المحكمة المؤقت,حسبما قال مسؤولو المستشفى لشبكة (سي إن إن).