الداخلية: سقوط 6 تشكيلات عصابية ارتكبوا 20 حادثا متنوعا

تمكنت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، خلال الـ24 ساعة ماضية، من ضبط 6 تشكيلات عصابية ضمت 12 متهما ارتكبوا 20 حادثا متنوعا، في إطار حملاتها الأمنية الموسعة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء.

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة، عن ضبط 154 قطعة سلاح ناري بحوزة 128 متهما، شملت 10 بنادق آلية، و13 بندقية خرطوش، 6 طبنجات، 125 فردا محليا و277 طلقة مختلفة الأعيرة و10 خزائن متنوعة، و207 قطعة سلاح أبيض.

كما ضبطت الأجهزة الأمنية 361 قضية مخدرات بإجمالي مضبوطات 245 كيلو مخدرات، و20 ألف قرص مخدرا، وضبطت 36 متهما هاربا، و17 متهم بالبلطجة و221 دراجة نارية مخالفة، و23 ألف مخالفة مرورية، وتنفيذ 84 ألفا و282 حكما قضائيا متنوعا.

ونجحت الحملات في إعادة سيارة مبلغ بسرقتها، وفحص 58 سائق سيارة على الطريق السريعة للكشف عن تعاطي المخدرات تبين إيجابية 8 منهم.