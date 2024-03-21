الأوقاف تعلن عن الفائزة بلقب الأم المثالية من بين الواعظات والعاملات 2024

أعلنت وزارة الأوقاف عن الفائزة بلقب الأم المثالية من بين الواعظات والعاملات بالأوقاف لعام 2024، وهي سناء عبد العزيز محمود عبد الجليل، واعظة معتمدة بمديرية أوقاف القاهرة، وذلك في إطار اهتمام الوزارة بقضايا المرأة بصفة عامة والواعظات بصفة خاصة.

وأضافت الوزارة في بيان اليوم أن، سناء عبد العزيز محمود عبد الجليل أم لثلاثة أبناء قامت على تربيتهم بعد وفاة زوجها عام 1993م، وأبناؤها هم:

1- أيمن علي الرفاعي - حاصل على بكالوريوس علوم الحاسب الآلي، ويعمل مدير مبيعات بشركة خاصة.

2-أسامة علي الرفاعي - حاصل على بكالوريوس نظم ومعلومات، ويعمل مدير مالي بأحد البنوك.

3- أكرم علي الرفاعي - حاصل على بكالوريوس تجارة خارجية، ويعمل مدير مشروعات بشركة ترجمة.

وكرمت الوزارة الأم المثالية بشهادة تقدير ومبلغ خمسة آلاف جنيه، ومجموعة كتب من إصدارات وزارة الأوقاف.