بايدن: منح وقروض بقيمة 20 مليار دولار لإنتل من أجل دعم صناعة الرقائق

أعلن الرئيس جو بايدن إن "جائزته" التي تبلغ قيمتها 20 مليار دولار لشركة إنتل أظهرت استثماراته في الصناعات الأمريكية التي ضعفت في عهد سلفه دونالد ترامب.

وجاء ذلك في معرض ترويج بايدن لموجة من الإنفاق الحكومي والتي يأمل أن تساعده في هزيمة منافسه الجمهوري في الانتخابات المقبلة.

وقالت وكالة بلومبرج للأنباء إن الرئيس تحدث اليوم الأربعاء داخل حرم شركة إنتل في ضواحي فينيكس للإعلان عن حزمة المنح والقروض التي ستقدمها إدارته للشركة، وهي جزء من حملة في الولاية المتأرجحة تهدف إلى تلميع سجله قبل انتخابات تشرين الثاني / نوفمبر.

وأضاف: "خلافا لسلفي (ترامب)، كنت مصرا على تغيير الأمور، والاستثمار في أمريكا، لكل أمريكا، ولكل الأمريكيين."