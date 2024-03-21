إسرائيل تزعم قتل 140 عنصرا من حماس والجهاد واعتقال 650 في مستشفى الشفاء



زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، قتل حوالي 140 عنصرًا من حماس والجهاد الإسلامي، بالإضافة إلى اعتقال حوالي 650 عنصرا آخر، خلال عمليته على مدار أربعة أيام في مستشفى الشفاء في شمال غزة.

وبحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني، قال جيش الاحتلال: "إن الأمر الغريب أن جميع نشطاء الجهاد الإسلامي في المنطقة استسلموا بسرعة، في حين انقسمت قوات حماس إلى مجموعتين، حيث استسلمت مجموعة كبيرة أيضا بشكل جماعي وواصلت مجموعة كبيرة أخرى المقاومة"، حسب ادعائه.

وكان جيش الاحتلال زاد ادعاءته في وقت سابق من اليوم الخميس، قائلا إنه لم يلحق أي ضرر بالمدنيين والمرضى والأطباء والمعدات الطبية خلال العملية في مستشفى الشفاء.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد اقتحمت أكبر مستشفى في قطاع غزة في الساعات الأولى من يوم الاثنين الماضي.

وأوضح الجيش أن جنديين إسرائيليين قتلا في العملية حتى الآن.